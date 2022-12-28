الباحة 04 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 28 ديسمبر 2022م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على تقرير الأعمال المنجزة وسير العمل بالجهات الحكومية بمحافظة العقيق والمشاريع التنموية والاستثمارية والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، محافظ العقيق سالم بن مسيّر بن طواله ، الذي أطلع سموه على سير أعمال المحافظة وما تم إنجازه من مشروعات تنموية .وأكد الأمير حسام بن سعود أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين، في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية لتسهيل الخدمات وتسخير جميع الإمكانيات في جميع المحافظات ومراكزها .// انتهى //15:33ت م0123