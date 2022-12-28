نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بالعاصمة نواكشوط، المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر "آسكنا"، محمد موسى.وجرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من المشاريع التي تعتزم "آسكنا" تنفيذها في مجال الطيران المدني، والسبل الكفيلة بتطوير هذه الهيئة المشتركة.// انتهى //15:41ت م0124