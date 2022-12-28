الخرج 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة.واطلع سموه على عرض موجز من شركة "سار" على مستوى النقل بالقطارات والخطط التطويرية لها، منوها بأهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستيه، ودورها في تعزيز مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //15:42ت م0125