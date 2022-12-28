الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأوجه تكثيف الجهود المشتركة التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //16:32ت م0141