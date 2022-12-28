إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم محادثات هاتفية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وتطرق شهباز شريف مع الملك حمد آل خليفة خلال الاتصال إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في جنيف في التاسع من يناير المقبل لمناقشة التحديات التي تواجهها باكستان بسبب تغير المناخ، مبينًا أن باكستان تتطلع إلى مشاركة رفيعة المستوى من البحرين في هذا المؤتمر.وأبدى الجانبان ارتياحهما بشأن التعاون الوثيق القائم بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف، مع اتفاقهما على الحفاظ على التواصل الوثيق والعمل معا في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن ملك مملكة البحرين قد أعرب عن دعمه لمبادرات تعزيز استجابة باكستان خلال مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل بعد الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ التي تعرضت لها باكستان مؤخراً.// انتهى //16:38ت م0145