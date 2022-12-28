الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرف الدفعة الثانية من تعويضات المزارعين الذين توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم التزامًا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 / 1 / 1438هـ.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي التعويضات بلغت 36,950,008 ريالات لـ2385 مزارعًا يمثلون الدفعة الثانية من الذين توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحات الزراعة التزامًا بقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وقُدر التعويض المالي بـ 4000 ريال عن كل هكتار، بموجب ما ورد في البندين (خامسًا) و (سادسًا) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.ودعت الوزارة المزارعين، إلى الاستعلام عن أحقية التعويض المادي وموقع استلام التعويض عبر الرابط الإلكتروني :( https://mewa.gov.sa/ar/GeneralServices/AgencyofAgriculture/Pages/Compensations.aspx ).وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء في 1437هـ، التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان مختصة من داخل الوزارة وخارجها، وتم تطبيقها ابتداءً من 25 صفر 1440هـ، بهدف المحافظة على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، وضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم وتمكينهم للاستمرار في النشاط الزراعي.// انتهى //16:48ت م0148