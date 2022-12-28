الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وأكّد سموه على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا.// انتهى //17:05ت م0149