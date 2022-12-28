الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسوقَّع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" اليوم، المحضر التنسيقي لتطوير القطاع الزراعي والغذائي بالمملكة، مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة الخمشي, وذلك بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة.وقَّع المحضر كلٌّ من الرئيس التنفيذي المكلف لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر بن محمد السحيباني.وأوضح المهندس الغامدي، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أهمية توحيد الجهود وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف مركز "وقاء" ولرفع مستوى التنسيق لتنفيذ الأنشطة ذات العلاقة، ووضع الآلية المناسبة لتحديد الخدمات المستهدفة للتطوير وتقديمها للمستفيدين بالشكل الأمثل, مبينا أن المحضر تضمن تشكيل فريق عمل من المختصين بالمركز والشركة وتحديد إطار زمني لدراسة وضع آلية تنفيذ الأعمال المشتركة.يُذكر أن مركز "وقاء" تأسس بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 / 3 / 1442هـ، الذي تم بموجبه نقل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، بهدف تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية.// انتهى //17:17ت م0151