نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحات القسطرة القلبية للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، المنفذ خلال الفترة من 22 حتى 30 ديسمبر 2022 م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 13 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //17:19ت م0153