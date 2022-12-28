تبوك 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم, انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، التي تأتي في إطار احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة وتُقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.وزارَ سموه المعرضَ المصاحب لفعالية (جولة مسك)، واطَّلع على البرامج والمبادرات ومسارات المؤسسة الأربعة: مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع، كما اطَّلع على الجهات التابعة لمؤسسة مسك ومعرض الصور الذي يعكس رحلتها نحو صناعة الأثر لمجتمع الشباب خلال 10 أعوام.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "اليوم باختصار هو يوم مسك في معرض مسك ونحن فخورون بهذا الشيء", متمنياً للجميع التوفيق والتمكين وأن تتحقق طموحات سمو ولي العهد، الذي يحرص على تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية في المملكة.يذكر أن "جولة مسك" تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، حيث تُقام على "مسرح الجولة" 10 جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 21 متحدثاً من القادة والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال يقدمون للزوار تجاربهم وخبراتهم من خلال التطرق إلى موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع.وتُقدم الجولة من خلال المعرض المصاحب صورة متكاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة، وكذلك التعريف بمسارات مسك والفرص التي توفرها للشباب الطموح، إضافة إلى إقامة 10 ورش عمل تدريبية تخصصية في مجالات متنوعة تمسّ اهتمامات الشباب.// انتهى //17:20ت م0154