دكار 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في العاصمة دكار بجمهورية السنغال، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج بالكشف على 5.000 حالة، وتوزيع 1.150 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 402 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:21ت م0155