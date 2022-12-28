اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 402 عملية جراحية ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في دكار بالسنغال
الأربعاء 1444/6/4 هـ الموافق 2022/12/28 م واس
دكار 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في العاصمة دكار بجمهورية السنغال، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج بالكشف على 5.000 حالة، وتوزيع 1.150 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 402 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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17:21ت م
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