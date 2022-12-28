الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستوج فريق الترجي بطلًا لجولة الجبيل، التي تمثل المرحلة الأولى لبطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية، وأقيمت على الشاطئ الرملي بمدينة الجبيل، وذلك بعد تفوقه على الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة شوطين مقابل شوط.ومثل الترجي في هذه المباراة الثنائي حسن وقصي العبدالباقي، فيما مثل الاتحاد الثنائي سعد العلياني وزيد باصهيب، في حين شهد اللقاء حضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الشواطيء بالاتحاد محمد الفقيه، وعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن آل عبيد، والمدير التنفيذي نايف العبيد، ورئيس لجنة الحكام أمين الطريفي، ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي.فيما تمكن نادي الابتسام من تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على الخليج بشوطين مقابل لاشيء، في مباراة مثل الابتسام فيها الثنائي حسن الكعيبي وعلي المرهون، بينما مثل نادي الخليج الثنائي علي محفوظ وأيمن خليف.وشهدت الجولة الأولى للبطولة في الجبيل مشاركة 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً، توزعوا على ثمان مجموعات، ومن المقرر إقامة الجولة الثانية للبطولة في جيزان.يذكر أن نظام البطولة يقام على ثلاث جولات يتوج بذهبها الفريق الأكثر نقاط في الجولات الثلاث.// انتهى //18:08ت م0163