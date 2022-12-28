لندن 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسيستأنف اليوم موظفو مطارات المملكة المتحدة والسكك الحديدية سلسلة من الإضرابات حتى ليلة رأس السنة الجديدة وذلك بسبب الأجور والوظائف مع ارتفاع تكلفة المعيشة.وتوقف قرابة ألف عضو من نقابة PCS، وكثير منهم يعملون في الجوازات، عن العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل 31 ديسمبر، فيما يستمر تعطل السكك الحديدية أيضًا يومي الأربعاء والخميس، كما يواصل ممتحنو القيادة إضرابًا مستمرًا سيستمر حتى يناير.وسينضم موظفو الخدمة المدنية إلى العسكريين لتغطية العمال المضربين الغائبين في مطارات هيثرو وجاتويك ومانشستر وبرمنغهام وكارديف وجلاسكو، وكذلك ميناء نيوهافن.// انتهى //18:36ت م0165