القاهرة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أن جائزة التميز الحكومي العربي، تشكل فرصة لجميع الحكومات العربية للتعريف بممارساتها ونماذج عملها المتميزة، إلى جانب إسهامها في تحفيز الحكومات والموظفين الحكوميين في المنطقة العربية على تبني مبادئ التميز في العمل الحكومي وتعزيزها بما يرتقي بكفاءة الحكومات العربية وريادتها.وأوضح الدكتور القحطاني، في تصريح له اليوم، أن حكومات الدول العربية تمت دعوتها إلى المشاركة بفاعلية في الجائزة في دورتها الثانية، للمنافسة على الجائزة في فئاتها المؤسسية أو الفردية، مشيراً إلى أن هذه المشاركات ستسهم في دعم جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية العربية، وتحفيزها للارتقاء بمستويات الأداء بما ينعكس إيجابا على المجتمعات العربية عموما.ونوه بأن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ستقيم يوم 5 يناير المقبل حفلًا لتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.مما يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تعد الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيًا بمجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتم إطلاقها في مايو 2019.// انتهى //18:40ت م0166