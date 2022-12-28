الصياهد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، ركنًا لتجمّع الرياض الصحي الثاني يقدم إرشادات توعوية للزوار عن أهمية أخذ التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة بمواعيدها المحددة، بالإضافة إلى إعطاء الزوار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية.وحظي الركن الصحي المقام في منصة "همة طويق" باهتمام الزوار، الذي دلل عليه حصول أكثر من 500 منهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى اليوم الأربعاء "الـ 27 من أيام المهرجان"، لذا لايزال الركن يستقبل الزوار والمشاركين والمنظمين يومياً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.ويقدم الركن الخدمات الطبية والإسعافية بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية، كما يُعرِّف الزوار بطرق الإسعافات الأولية، والتعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، كما يعرض مواد توعوية مرئية ونقاشًا مفتوحًا مع المختصين؛ فضلًا عن وجود الفِرَق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.// انتهى //18:47ت م0169