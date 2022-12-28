المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأقامت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي من خلال أكاديمية خدمات الزائرين برنامج لزوار المسجد النبوي بعنوان ( تاريخ ومعالم المسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه )، وذلك في قاعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه.وتضمن البرنامج التحدث عن تاريخ ومعالم المسجد النبوي والتوسعات التي مرت به والجهود والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والخدمات المقدمة للزوار.وتأتي هذه البرامج التي تقدمها وكالة شؤون المسجد النبوي للزائرين ضمن دورها التثقيفي وإثراء تجربة الزائرالمعرفية والتعريف بالخدمات المقدمة.// انتهى //18:49ت م0170