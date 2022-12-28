الصياهد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يؤصّل التراث بطريقة عصرية، مبدياً إعجابه بمساحة أرض المهرجان التي استحقته، نظير الفعاليات والأنشطة التي يحتضنها، وخصوصًا الطريقة العصرية التي تُعرض خلالها الأدوات التراثية.وشملت زيارة السفير الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات شلفا ولي العهد للون الشقح، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي، ومنافسات كبيرة من قبل الملاك، مقدمًا شكره للقائمين على المهرجان لما بذلوه من جهد كبير للحفاظ على هذا الموروث الثقافي.// انتهى //18:49ت م0171