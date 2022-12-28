الدمام 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستلعب غدًا، منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ثمان مواجهات.وستنطلق أولى مواجهات المجموعة الأولى عند الساعة 2:00 ظهراً، حيث يستضيف فريق الابتسام نظيره الحزم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وستقام المواجهات الثلاث المتبقية عند الساعة 4:00 عصراً، إذ يلتقي المتصدر "النور" على صالته بسنابس مع العمران، ويلعب حراء مع الوحدة على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ويتقابل الخليج مع الهدى على صالة الأول بسيهات.وفي المجموعة الثانية، يلتقي عند الساعة 3:00 عصراً فريقا القارة والأهلي على صالة نادي الروضة بالأحساء، فيما ستقام باقي المواجهات عند الساعة 4:00 عصراً، إذ يلعب الترجي على صالته بالقطيف مع متصدر المجموعة الثانية فريق مضر، ويقابل المحيط نظيره الهلال على صالة نادي الصفا بصفوى، ويلعب القادسية على صالته بالخبر مع الصفا.// انتهى //18:50ت م0172