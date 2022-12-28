جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستوج الملتقى الدولي لرياضة ألعاب القوى لذوي الإعاقة في نسخته الخامسة الذي اختتمت فعالياته أمس بالعاصمة العمانية مسقط؛ أبطال المملكة من نادي ذوي الإعاقة بجدة وحائل بـ 11 ميدالية متنوعة؛ منها: 4 ميداليات ذهبية، وفضيتان، وبرونزية لنادي جدة، وفضيتان، وبرونزيتان لنادي حائل؛ وسط تنافس 240 لاعباً ولاعبة من 20 دولة خليجية وعربية وعالمية.وسجل اللاعبون مستويات متقدمة في منافسات سباق الكراسي المتحركة، ودفع الجلة، ورمي القرص، ورمي الصولجان؛ فيما شهد الملتقى الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية على مدى يومين تنافساً مثيراً بين كوكبة كبيرة من الأبطال والبطلات.من جانبه قدم المدير التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة بجدة الدكتور نعيم مهدي هدية تذكارية خاصة لصاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين، نظير دعمها المتواصل لأصحاب الهمم؛ كما قدم النادي دروعاً تذكارية للمنظمين وعلى رأسهم رئيس اللجنة البارالمبية العمانية الدكتور منصور الطوقي، تقديرا لما تم إنجازه وتحقيقه من تميز في هذه البطولة.ونوّه بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ونادي جدة على وجه الخصوص، وما يقدم للرياضة السعودية عامة ورياضة ذوي الإعاقة خاصة.وثمن الدور الكبير والتشجيع المتواصل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لما يقدمه من دعم وتحفيز لجميع الأندية؛ مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه نتاج تدريبات مكثفة واستعداد قوي وتشجيع وتحفيز ودعم رئيس مجلس الإدارة الدكتور راشد بن زومة وأعضا مجلس الإدارة.// انتهى //18:50ت م0173