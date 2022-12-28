الصياهد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسحققت المنقية " الأوايل " للمواطن مقعد بن فهد الدوسري المركز الأول في فئة شلفا ولي العهد "لون الشقح " بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأربعاء، نتائج الفائزين في الفئة، حيث نال المركز الثاني المواطن عمر محمد منير العتيبي بالمنقية " النافعيات" ، وحصد المركز الثالث المواطن جدعان مسلم بن شويه بالمنقية " الحفي " ، وجاء المواطن سعد محمد فلاح السبيعي في المركز الرابع بالمنقية " الخالديات" والمواطن فيصل غزاي العتيبي بالمركز الخامس بالمنقية " فيصليات الجزيرة.// انتهى //18:51ت م0175