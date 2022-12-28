بغداد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسوقع العراق اليوم اتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) المرحلة الرابعة بقيمة 1,200 مليار ومئتي مليون دولار .وقع عن العراق وزير المالية طيف سامي محمد، فيما وقعها عن الجانب الياباني القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد ماساموتو كينيتشي والرئيس التنفيذي للجايكا مكتب العراق يونيدا جين.وأوضح بيان لوزارة المالية العراقية أن تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC من المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية لأنه يساعد في توفير المنتجات النفطية التي يستوردها العراق حالياً وسيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية .// انتهى //19:07ت م0177