القاهرة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي لجمهورية السودان في حادث التصادم المروري بمدينة أم درمان السودانية، الذي أسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 19 آخرين.وأكد البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، تضامنه الكامل مع السودان ووقوفه معها في هذا الحادث الأليم، معربًا عن صادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:40ت م0181