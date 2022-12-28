الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستنطلق غدًا بطولة كأس المملكة للأندية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية وتستمر على مدار أربعة أيام على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض في 29 من ديسمبر الجاري حتى الأول من يناير المقبل، بتنظيم كامل من الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 744 سباحًا من 57 ناديًا، فيما يقودها تحكيميًا 26 حكمًا.ويهدف الاتحاد السعودي للسباحة من هذه البطولة إلى رفع الجوانب الفنية لدى لاعبي الأندية، تمهيدًا لترشيحهم لمنتخب السباحة في مختلف الفئات العمرية، من أجل الاحتكاك وزيادة الخبرة لدى اللاعبين الصغار وصقل مهاراتهم وموهبتهم، ولتحقيق نقاط إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //19:46ت م0182