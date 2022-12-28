القدس المحتلة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأصيبت فلسطينية بجروح مساء اليوم، واعتقل ثلاثة آخرون خلال عمليات اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والقدس وبيت لحم وأريحا بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع بمدينة جنين، كما اعتقلت تلك القوات أسيرين محررين من مدينة أريحا، وطفلًا من بيت لحم وفق ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني، الذي حذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المريض موسى صوفان المصاب بورم في الرئة، ورفض سجون الاحتلال تقديم العلاج اللازم له مما فاقم من وضعه الصحي، لافتًا النظر إلى أن 35 أسيرًا داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض مزمنة يمارس الاحتلال بحقهم سياسة القتل البطيء، من خلال استمرار الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج المناسب لهم .// انتهى //19:51ت م0183