الباحة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم مبادرة تشجير حديقة الخزامى في محافظة بلجرشي، وذلك بزراعة 5000 آلاف شتلة خزامى تمثل مرحلة أولى.كما وقف الدكتور السواط ميدانياً يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات صديق الشيخي, على مشروع ممشى بلجرشي الذي بدأ تنفيذه بمركز عبدان, وهو الأطول في المنطقة بطول 1700متر طولي, ويتضمن ممرات للمشي ومسطحات خضراء وأماكن للفعاليات وخدمات ومرافق متعددة.// انتهى //19:55ت م0186