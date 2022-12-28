أبهـا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسانطلقت مساء اليوم، ورشة عمل "قافلة التمويل" بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، التي نظمها اتحاد الغرف بمشاركة بنك التنمية الاجتماعية وصندوقي التنمية الزراعية والصناعية.وناقش المجتمعون دور الصندوق الصناعي في الحياة الاقتصادية بالمملكة والبرامج التحفيزية والمنتجات التمويلية، وإسهام الصندوق في رؤية المملكة 2030، وطريقة الاستفادة من الحلول التمويلية المقدّمة منه ونطاق عمله.عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً بعنوان " دور الصندوق في التمويل الزراعي" استعرض من خلاله دور الصندوق كمؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة؛ للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم خدماته الائتمانية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الزراعية والمائية للمملكة، إلى جانب تقديم الخدمات المالية لبنك التنمية الاجتماعية من خلال عرض مخطط المنتجات وخطة تمويل المشاريع الجديدة والأنشطة الممولة والضمانات المقبولة وتاريخ البنك ومراحل تطويره وأهدافه ورسالته.واختتمت الورشة بعرض " مبادرة قافلة التمويل" والتعريف بها والجهات المشاركة فيها.وتهدف مبادرة " قافلة التمويل" إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية، وتأتي انطلاقاً من دور الاتحاد في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من حزم الدعم المالي التي تقدمها الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، في ظل أهمية القطاع، حيث يمثِّل أكثر من 99.7% من المنشآت التجارية، كما تستهدف رؤية 2030 رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.// انتهى //21:00ت م0189