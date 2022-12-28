أمستردام 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستذبذبت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا اليوم بعد تراجعها خلال الأيام الماضية لأقل مستوياتها منذ 10 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المتعاملون احتمالات تراجع الطلب نتيجة الطقس المعتدل في مواجهة مخاطر المنافسة الآسيوية على إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.ويراقب المتعاملون السوق بحثاً عن أي إشارات إلى تحول شحنات الغاز الطبيعي المسال عن السوق الأوروبية، في ظل استمرار الفارق اليسير في الأسعار بين أوروبا وآسيا.وتتجه الأسعار نحو الاستقرار مع مخاطر زيادة المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال من جانب المشترين في آسيا؛ مما يحول دون مزيد من الانخفاض في السعر.وارتفع سعر العقود النيذرلاندية القياسية تسليم الشهر المقبل خلال تعاملات اليوم بنسبة 9ر2 في المئة إلى 40ر82 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد تراجعه بنسبة 8ر4 في المئة في وقت سابق من التعاملات ليصل لأقل مستوياته منذ 22 فبراير الماضي.وتراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 5ر4 في المئة، في حين تراجعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الشهر المقبل بنسبة 7 في المئة.//انتهى//21:21ت م0192