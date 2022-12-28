الرباط 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.04 %، بـ 10.958,35 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.48 % ليستقر عند 876,91 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.36 % مسجلاً 820,96 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 197 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 576 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:34ت م0195