مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم، حفل تخريج ٧٩ متدرباً ومتدربةً من الدفعة الثانية لبرنامج "الترحل الطبي" بحضور مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، والمدير الإقليمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة محمد إبراهيم الغامدي.وتخلَّل الحفل التعريف ببرنامج الترحيل الطبي ومراحل التدريب، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف ٧٠٠ مرحل طبي وإسهامه في تعزيز جودة الخدمات الإسعافية لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الممارسات في مجال الترحيل الطبي للبلاغات الإسعافية.ويسعى "الترحيل الطبي" إلى اختصار رحلة البلاغ الإسعافي إلى 7 خطوات فقط، تبدأ من تلقي البلاغ عبر طرق التواصل المختلفة، وتنتهي بإرسال تعليمات ما قبل وصول الحالة.وفي نهاية الحفل كُرِّمَ الخريجون والمتميزون منهم بالدروع والهدايا.// انتهى //22:08ت م0198