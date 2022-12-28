تبوك 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسبرعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, تواصل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" مسيرة جولة العروض التعريفية وتنظيم النسخة الرابعة للجولة,التي تأتي في إطار احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة.وتُقام جولة مسك على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، حيث انطلقت "جولة مسك" اليوم في الفترة المسائية بحضور يتجاوز الـ 3000 شاب وفتاة من المنطقة.وتتضَمَّن الجولة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، متمثلة بجلسات حوارية وورش عمل تتيح للزوار التفاعل والتواصل والاستفادة من التجارب الناجحة والمُلهمة التي يستعرضها قادة مميزون ونخبة من خريجي برامج مؤسسة مسك.ويُشارك في الجلسات الحوارية أكثر من 23 متحدثاً لإثراء موضوعات متنوعة في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات، كما تقدم قصص التمكين ورحلة صناعة الأثر في المجتمع، إضافة إلى ذلك تُقدِّم الجولة ورش عمل تفاعلية في مسارات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات، وذلك بمشاركة وحضور مجتمع الشباب.يذكر أن فكرة إقامة جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تأتي بعد أن رسمت المؤسسة ملامح أعوام من صناعة الفرص للطاقات الشبابية والإبداعية، إذ استثمرت "مسك" خلال عقدٍ كامل قدرات مجتمع الشباب الكامنة, وعملت على تنمية المهارات المهنية والشخصية التي تؤهلهم لقيادة مستقبل المملكة عبر حزمة من البرامج والمبادرات المبتكرة.// انتهى //22:22ت م0201