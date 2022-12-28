القدس المحتلة 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأصيب شاب فلسطيني برصاص خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم أن الشاب أصيب بجروح خطيرة، خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت أمر في مدينة الخليل بالضفة الغربية.وفي السياق ذاته، بيَّن نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل طفلين خلال اقتحامه بلدة سلوان بالقدس المحتلة.يذكر أن 600 طفل فلسطيني تعرَّضوا للاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية عليهم في القدس العام الجاري.//انتهى//22:30ت م0203