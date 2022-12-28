بكين 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأعلنت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم، عزمها رفع بعض القيود التي كانت قد فرضتها قبل نحو ثلاث سنوات على الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ابتداءً من 8 يناير المقبل.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن تعميم أصدرته إدارة الطيران المدني الصينية أنه ابتداءً من ذلك التاريخ تعمل شركات الطيران المحلية والأجنبية على تشغيل رحلات ركاب مجدولة وفقاً لاتفاقيات النقل الثنائية مع رفع القيود المفروضة على عدد الرحلات.وأضافت أن إدارة الطيران الصينية لن تحدد "الرحلات الداخلية عالية الخطورة" ولن تحدد أيضاً عدد الركاب في تلك الرحلات عند 75 في المئة.وقال: إن الصين ستستأنف تدريجياً قبول طلبات رحلات الطيران العارض الدولية للركاب من شركات الطيران المحلية والأجنبي، وستستعيد بالكامل عمليات ومتطلبات ما قبل الجائحة في صيف وخريف عام 2023م.وأوضح أنه سيجري رفع الإدارة المغلقة واختبار الأحماض النووية وتدابير الحجر الصحي لأطقم الرحلات الداخلية وموظفي المطار، مع بذل جهود توعوية وتعزيز التوجيه والإشراف على استخدام الركاب أقنعة الوجه.//انتهى//22:31ت م0204