جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة, مصحوبة بتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة, وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية, وجريان السيول.وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية, التي تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحره وخليص والليث والقنفدة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية, تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من مساء غد الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.// انتهى //22:39ت م0206