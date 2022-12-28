عواصم 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسانخفضت الأسهم الأوروبية مع ختام تعاملاتها، اليوم، إذ انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %، وذلك بضغط من تراجع أسهم الطاقة وتأثير انخفاض أسعار النفط، في حين ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3 %.وصعدت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 0.6 % مع صعود أسعار النحاس على أمل انتعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خففت الصين قيودها الصارمة المتعلقة بكوفيد، فيما تراجعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 0.8 %، مع تأثير انخفاض أسعار النفط.ويتجه مؤشر ستوكس 600 لتكبد خسارة سنوية تزيد عن 12 % إذ أثرت المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، بسبب التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم على المؤشر الأوروبي.//انتهى//22:53ت م0208