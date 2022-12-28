القاهرة 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسفاز فيوتشر على مضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز يرتفع رصيد فيوتشر إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، فيما تجمَّد رصيد فاركو عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.وفي ملعب إستاد القاهرة, تعادل الأهلي إيجابياً مع سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، فيما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن.وتعادل طلائع الجيش إيجابياً مع ضيفه حرس الحدود بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، ليرفع طلائع الجيش رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وحرس الحدود إلى 7 نقاط في المركز السادس عشر.كما تعادل فريق إنبي مع ضيفه فريق الداخلية بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد الداخلية بهذا التعادل إلى 8 نقاط محتلاً المركز الرابع عشر، بينما جاء إنبي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.//انتهى//22:54ت م0209