رام الله 4 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إعلان الخطوط العريضة بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية للكيان الصهيوني المحتل الغاشم، هو مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، جميعه غير شرعي.وأضاف -وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- اليوم، أن هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً، وسيكون لها تداعيات على المنطقة، مشدداً على أن عدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة.وأكد أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة، لن يكون هناك أمن أو استقرار بالمنطقة.//انتهى//22:57ت م0210