الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عن إعادة طرح عطاءات مشاريع طيبة والقصيم وتقسيمها إلى أربعة مشاريع باستخدام تقنية الدورة المركبة، بحيث تكون سعة المشروع الواحد 1800 ميجاوات مع جاهزية المحطة لبناء وحدة التقاط الكربون (Carbon Capture).يأتي ذلك تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء في المملكة، وطموحها بالوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م، من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى أهداف قطاع الطاقة المتمثلة في تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتنوع المشاركة في السوق وزيادة القدرة التنافسية والشفافية.وأوضحت الشركة أن جميع المطورين المؤهلين الذين شاركوا في عطاءات المشروعين مسبقا مؤهلون تلقائيًا للمشاريع الجديدة، ويمكن للمطورين الآخرين تقديم مستندات التأهيل الخاصة بهم بدءًا من اليوم.ويسهم حجم المشاريع المعدلة في تقليص حجم الانبعاثات الكربونية على المطور، كما تتيح هذه المشاريع الفرصة للمطورين لتطبيق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، التي تتضمن التقاط الكربون أو غيرها من الحلول المحتملة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs) عندما يصبح ذلك ممكناً، وذلك لضمان مشاركة أكبر للمطورين وشركات تنفيذ المشاريع (EPC) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ورفع مشاركة المحتوى المحلي والقيمة المضافة إلى المملكة، مشيرة أنه ستُصدر وثائق الطرح للمشاريع في 20 يناير 2023.// انتهى //23:22ت م0211