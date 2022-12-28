جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأقامت إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة خلال اليومين الماضيين، حفل معرض أولمبياد الإبداع العلمي "إبداع جدة ٢٠٢٣"، بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بحدة.وتم تقديم أكثر من ٤٠٠ مشروع بحثي في مجالات الطاقة، والهندسة، ونظم البرمجيات، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأحياء الجزيئية، والاجتماعية والسلوكية، والطب الحيوي، والعلوم الصحية، والهندسة الطبية الحيوية.كما شملت المشروعات البحثية المقدمة الكيمياء، وعلوم النبات، والهندسة البيئية، والكيمياء الحيوية، والروبوتات والأجهزة الذكية، وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، وعلم الأرض والبيئة، وعلم الفيزياء والفلك، وعلم الهندسة البيئية، وعلم المواد، وعلم الحيوان، وعلم التقنيات الهندسية، والعلوم الطبية الانتقالية.وخضعت هذه المشاريع للتطوير من قبل متخصصين من المعلمين والمعلمات المشرفين على المشاريع وعدد من المحترفين المتطوعين من أكاديميين وخبراء وأساتذة جامعات؛ حيث يقوم الفريق بجولة على مشاريع الطلاب بالمعرض بهدف تقديم الخبرة والرأي لتطوير المشاريع المترشحة للمعارض المركزية على مستوى المملكة، وكذلك تقديم التغذية الراجعة لبقية المشاريع وتهيئتها للمشاركة في المنافسات القادمة.وتأهل ٤٧ مشروعاً بحثياً طلابياً بنين وبنات للمشاركة في المعارض المركزية، بينما تأهل ٢٩ مشروعاً للمعرض النهائي المؤهل لتمثيل المملكة في منافسات آيسف الدولية ٢٠٢٣ .// انتهى //23:42ت م0213