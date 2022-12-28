جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأبرمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا شراكة مجتمعية اليوم، مع مكتب التعليم العالمي والأجنبي بإدارة تعليم جدة تستهدف تنمية القدرات الإدارية والقيادة، إلى جانب تحليل المواقف واقتراح الحلول للوصول لبيئات عمل صحية تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 لمستقبل المؤسسات التعليمية.وتركِّز الشراكة على الخيارات لتطوير المستقبل العلمي والمهني، وأهم البرامج العلمية؛ التي توفرها الجامعة في ادارة الأعمال، والإدارة الهندسية، والعلوم في تخصصات التمويل والمحاسبة والموارد البشرية والتسويق وإدارة الامدادات.وتأتي هذة الشراكة في إطار تحقيق إستراتيجية الجامعة في تفعيل الشراكات المجتمعية والإسهام في خدمة المجتمع من خلال المشاركة العلمية والعملية من صلب تخصصات الجامعة في الإدارة.// انتهى //23:44ت م0215