كانبيرا 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسرحبت الحكومة الأسترالية بإستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي أعلنتها جمهورية كوريا.وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ -في بيان- عن تطلع بلادها إلى العمل مع جمهورية كوريا لتعزيز المصالح المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المستقرة والسلمية والمزدهرة.مما يذكر أن الإطار العام للإستراتيجية الكورية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تقوم على ثلاث رؤى هي: الحرية والسلام والازدهار، وثلاثة مبادئ للتعاون هي: الشمولية والثقة والمنافع المتبادلة.// انتهى //00:10ت م0002