لندن 5 جماد الثاني 1444 الموافق 29 ديسمبر 2022 واستغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "إيلاند رود"،وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 46، والهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 51، 64، فيما سجل ليدز يونايتد هدفه الوحيد في الدقيقة 73.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 35 نقطة وفي المركز الثاني خلف المتصدر أرسنال، فيما بقي ليدز عند رصيده السابق 15 نقطة وفي المركز الخامس عشر.//انتهى//01:26ت م0003