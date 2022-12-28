باريس 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق باريس سان جيرمان فوزا قاتلا على ضيفه ستراسبورج ( 2 - 1 ) في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت بينهما الليلة الماضية على ملعب بارك دي برانس بالعاصمة باريس في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.وتقدم البرازيلي ماركينيوس بهدف مبكر لسان جيرمان في الدقيقة (12)، قبل أن يعود ماركينيوس نفسه ويسجل هدف التعادل لستراسبورج في الدقيقة (51) بالخطأ في مرماه، إلا أن كليان مبابي سجل هدف الفوز لفريق العاصمة من ركلة جزاء في الدقيقة (90 + 5).وبفوزه الرابع عشر في المسابقة مقابل تعادلين، عزز سان جيرمان صدارته للترتيب العام للمسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 8 نقاط عن لنس صاحب المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على نيس اليوم الخميس في نفس المرحلة، فيما مني ستراسبورج بهزيمته السابعة مقابل انتصار وحيد وثمانية تعادلات، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.وأقيمت مساء أمس خمس مباريات أخرى ضمن الجولة السادسة عشرة، أسفرت عن فوز موناكو على مضيفه أوكسير (3- 2 )، وأجاكسيو على ضيفه آنجيه (1- صفر)، وليل على مضيفه كليرمون (2- صفر)، وليون على مضيفه ستاد بريست (4- 2)، في حين تعادل تروا مع ضيفه نانت بدون أهداف.وتختتم الجولة اليوم الخميس بأربع مباريات، تجمع لوريان وضيفه مونبلييه، ورين مع مضيفه ستاد ريمس، ومرسيليا وضيفه تولوز، وأخيرا لنس ومضيفه نيس.// انتهى //02:01ت م0004