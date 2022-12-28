الطائف 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد على محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ١٠ مساءً .من جهةً أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطا للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.// انتهى //02:23ت م0005