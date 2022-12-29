أنقرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضايا دولية بينها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في أوكرانيا بما فيها اتفاق شحن الحبوب، والمساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.وتطرقت المباحثات أيضا إلى مشروع "صفر نفايات" الذي وافقت عليه الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.// انتهى //07:19ت م0012