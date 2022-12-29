مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس عدداً من المبادرات التابعة لوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية .وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية الشيخ علي بن حامد النافعي أن هذه المبادرات تهدف إلى إتاحة الفرصة بالمشاركة التنافسية في صناعة محتوى مميز يحمل قيم الوسطية و الاعتدال و الأمن الفكري في خدمة الحرمين الشريفين ، مشيراً إلى الاستفادة من التقانة و الإعلام الجديد لتحسين جودة حياة الفرد و الأسرة والناشئة والرقي بأفكاره تعزيزاً للقيم الإنسانية و الهوية الوطنية و التراث السعودي الأصيل في ظل الشريعة الإسلامية ونشر كل ماهو مفيد في مجال الوسطية و الاعتدال .وبين النافعي أن هذه المبادرات هي مبادرة صناعة الأمل ومبادرة مجتمع الوسطية والاعتدال، ومبادرة في رحاب الفكر والمعرفة .// انتهى //07:33ت م0013