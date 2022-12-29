رفحاء 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسغطى الضباب الكثيف مساء أمس، محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أدى إلى تندي مستوى الرؤية بشكل كبير، مع انخفاض في درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية، وذلك بعد الأمطار التي هطلت مؤخراً على المنطقة.ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة المسافرين على طريق الشمال الدولي واستخدام الأنوار التحذيرية.// انتهى //08:29ت م0015