الرباط 5 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بيان الخارجية المغربية التي أعلنت أمس، أنه تقرر إدراج كل من الأردن والهند وغواتيمالا وأذربيجان ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادةمن التأشيرة الإلكترونية بناء على جنسياتهم.وأخبرت صحف الرباط عن قرار روسيا حظر بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.وتناولت الصحف ارتفاع حصيلة الفيضانات القوية التي اجتاحت الفلبين إلى 25 قتيلا، وأكثر من 400 ألف شخص تضرروا من الفيضانات.وسلطت الضوء على ترحيب الصينيين بقرار سلطات بلادهم إلغاء الحجر الصحي على الوافدين من الخارج.// انتهى //09:34ت م0020