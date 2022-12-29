المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسالتقى محافظ خيبر فهد العطر أمس, مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمر بن محمد طه.وخلال اللقاء التأكيد على تكثيف الزيارات الرقابية الميدانية على المنشآت الصناعية لمتابعة تطبيقها إجراءات السلامة البيئية, واستعراض الموضوعات البيئية على المنشآت الصناعية, والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل بالاشتراطات مع أهمية الجهود في تحقيق الأهداف المنشودة للحفاظ على البيئة بالتوعية والإرشاد.// انتهى //09:52ت م0021