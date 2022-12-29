عام / تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم بتعليم مكة المكرمة
الخميس 1444/6/5 هـ الموافق 2022/12/29 م واس
مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة للدراسة المسائية لهذا اليوم.
وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة وسيكون الدوام لمساء هذا اليوم الخميس 5 / 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي.
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