مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة للدراسة المسائية لهذا اليوم.وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة وسيكون الدوام لمساء هذا اليوم الخميس 5 / 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي.// انتهى //10:16ت م0025