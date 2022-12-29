القدس المحتلة 05 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 29ديسمبر 2022م واساقتحم مستوطنون مجدداً صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من باب المغاربة أحد أبواب المسجد.وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق، ومداهمة منازل بالضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين، من القدس ورام الله والخليل بينهم ثلاثة أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم.// انتهى //10:28ت م0027